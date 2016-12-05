Шайба Панарина не спасла «Чикаго» от поражения в матче с «Виннипегом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Брайан Литтл и Эндрю Копп, а у хозяев льда единственную шайбу забросил россиянин Артемий Панарин.

Несмотря на поражение, «Чикаго» с 35-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Виннипег» там же расположился на седьмой строчке, имея в активе 28 очков.

В следующем туре команда из Чикаго 7 декабря примет «Аризону», а канадцы в этот же день сыграют с «Детройтом».

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