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Шайба Панарина не спасла «Чикаго» от поражения в матче с «Виннипегом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Брайан Литтл и Эндрю Копп, а у хозяев льда единственную шайбу забросил россиянин Артемий Панарин.

Несмотря на поражение, «Чикаго» с 35-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Виннипег» там же расположился на седьмой строчке, имея в активе 28 очков.

В следующем туре команда из Чикаго 7 декабря примет «Аризону», а канадцы в этот же день сыграют с «Детройтом». 

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Виннипег - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы:

Литтл (Бафлин, Уилер), 39:16 (0:1). Панарин (Кейн), 53:06 (1:1). Копп (Постма, Данё), 55:15 (1:2).

Место и дата

05 декабря 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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