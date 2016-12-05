Шайба Панарина не спасла «Чикаго» от поражения в матче с «Виннипегом»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег»
на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились
Брайан Литтл и Эндрю Копп, а у хозяев льда единственную шайбу забросил
россиянин Артемий Панарин.
Несмотря на поражение, «Чикаго» с 35-ю
очками лидирует в Западной конференции, а «Виннипег» там же расположился на
седьмой строчке, имея в активе 28 очков.
В следующем туре команда из Чикаго 7 декабря примет «Аризону», а канадцы в этот же день сыграют с «Детройтом».
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