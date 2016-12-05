«Адмирал» - СКА. Начало текстовой трансляции в 12:30 (мск)
В понедельник, 5 декабря в матче чемпионата КХЛ «Адмирал» сыграет со СКА.
Встреча пройдет во Владивостоке на «Фетисов-Арене» и начнется в 12:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
СКА лидирует в Западной конференции, имея в активе 93 очка, а «Адмирал» 55-ю очками расположился на шестой строчке на Востоке.
Отметим, команды уже встречались в этом сезоне, тогда встреча закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 3:2Б.
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Место и дата
05 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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