«Адмирал» - СКА. Начало текстовой трансляции в 12:30 (мск)

В понедельник, 5 декабря в матче чемпионата КХЛ «Адмирал» сыграет со СКА.

Встреча пройдет во Владивостоке на «Фетисов-Арене» и начнется в 12:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

СКА лидирует в Западной конференции, имея в активе 93 очка, а «Адмирал» 55-ю очками расположился на шестой строчке на Востоке.

Отметим, команды уже встречались в этом сезоне, тогда встреча закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 3:2Б.

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