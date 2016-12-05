Ники Лауда: Мы сделаем рождественский подарок кому-то из гонщиков
Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда – о том, кто
займет место завершившего карьеру Нико Росберга.
«Найти подходящую замену Росбергу – непростая
задача для команды. Мы должны все обдумать, связаться со всеми и должным
образом проанализировать, кого собираемся посадить за руль второй машины. Я
думаю, решение будет принято до конца года. Мы сделаем неожиданный рождественский
подарок кому-то из гонщиков», - сказал Лауда.
Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016
года впервые стал чемпионом «Формулы-1», после чего объявил о завершении
карьеры автогонщика.
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