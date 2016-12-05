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Ники Лауда: Мы сделаем рождественский подарок кому-то из гонщиков

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда – о том, кто займет место завершившего карьеру Нико Росберга.

«Найти подходящую замену Росбергу – непростая задача для команды. Мы должны все обдумать, связаться со всеми и должным образом проанализировать, кого собираемся посадить за руль второй машины. Я думаю, решение будет принято до конца года. Мы сделаем неожиданный рождественский подарок кому-то из гонщиков», - сказал Лауда.

Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года впервые стал чемпионом «Формулы-1», после чего объявил о завершении карьеры автогонщика.

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