Ники Лауда: Мы сделаем рождественский подарок кому-то из гонщиков

Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда – о том, кто займет место завершившего карьеру Нико Росберга.

«Найти подходящую замену Росбергу – непростая задача для команды. Мы должны все обдумать, связаться со всеми и должным образом проанализировать, кого собираемся посадить за руль второй машины. Я думаю, решение будет принято до конца года. Мы сделаем неожиданный рождественский подарок кому-то из гонщиков», - сказал Лауда.

Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года впервые стал чемпионом «Формулы-1», после чего объявил о завершении карьеры автогонщика.