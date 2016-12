Ищенко и Ромашина признаны лучшими синхронистками года

Пятикратные олимпийские чемпионки, российские синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина признаны лучшими синхронистками 2016 года, сообщает Международная федерация плавания (FINA).

Спортсменки завоевали две золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а на церемонии закрытия были знаменосцами. Также они победили на чемпионате Европы-2016 в Лондоне.

Стоит отметить, тренер российского дуэта Татьяна Данченко получила премию, как лучший тренер по синхронному плаванию в сезоне.

Svetlana Romashina & Natalia Ishchenko are the FINA Best Synchronised Swimmers of the Year 2016 #FINAgala #FINAWindsor2016 pic.twitter.com/Cw6nEFXFjM