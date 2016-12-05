Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -СКА
Футбол  Амкар- : -Оренбург
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Уфа- : -Томь
Футбол  Краснодар- : -Крылья Советов
Футбол  Арсенал Тула- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ищенко и Ромашина признаны лучшими синхронистками года

Источник:  FINAКомментарии

Пятикратные олимпийские чемпионки, российские синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина признаны лучшими синхронистками 2016 года, сообщает Международная федерация плавания (FINA).

Спортсменки завоевали две золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а на церемонии закрытия были знаменосцами. Также они победили на чемпионате Европы-2016 в Лондоне.

Стоит отметить, тренер российского дуэта Татьяна Данченко получила премию, как лучший тренер по синхронному плаванию в сезоне.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ромашина взяла паузу в карьереГлавный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила, что Светлана Ромашина решила сделать перерыв в карьере.Этот день в истории: Светлане Ромашиной – 27Этот день в истории: Светлане Ромашиной – 27Сегодня, 21 сентября исполняется 27 лет российской спортсменке, выступающей в синхронном плавании, пятикратной олимпийской чемпионке Светлане Ромашиной.Наталья Ищенко: Выступить под Шнура нам вряд ли позволятНаталья Ищенко: Выступить под Шнура нам вряд ли позволятПятикратная олимпийская чемпионка – о мутной воде в Рио, о любви к хоккею и о том, сколько может провести под водой.Наталья Ищенко: Нервничали, когда ждали решение МОК по поводу допуска россиян до ОИ-2016Гостем редакции «Советского спорта» стала пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.Наталья Ищенко: Если судье макияж не понравится, может заставить его смытьГостем редакции «Советского спорта» стала пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.Наталья Ищенко: Сразу со Светой решили, что будем нести знамя РФ на закрытии Игр-2016 вместеГостем редакции «Советского спорта» стала пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.Наталья Ищенко: Под образ русалок нам писали музыку под заказГостем редакции «Советского спорта» стала пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.Наталья Ищенко: Если бы воду в Рио не заменили, то выступали бы в грязнойГостем редакции «Советского спорта» стала пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.Светлана Ромашина: Синхронное плавание развивается в России, но не так быстро, как хотелось быПятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина рассказала о развитии синхронного плавания в России.Светлана Ромашина: Не понимаю, почему нас с Ищенко провожают из спортаПятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина не понимает, почему ее и партнера по дуэту Наталью Ищенко заранее провожают из спорта.Татьяна Данченко: Ищенко и Ромашину заменить нельзя, они уникальные синхронисткиТренер российского дуэта Наталья Ищенко - Светлана Ромашина Татьяна Данченко считает, что заменить этих синхронисток будет нельзя, так как они уникальные спортсменки.Наталья Ищенко: Вода в Рио удивила – помутнела, позеленела, стала коричневойПятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко рассказала о проблемах с водой в олимпийских бассейнах Рио-де-Жанейро.Ищенко и Ромашина выбраны знаменосцами сборной России на церемонии закрытия ОлимпиадыЗнаменосцами сборной России на церемонии закрытия Олимпиады-2016 выбраны синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина. Об этом сообщает Олимпийский комитет России (ОКР).Александр Жуков: Может, пусть Ищенко с Ромашиной вместе несут знамя на церемонии закрытия ОлимпиадыРоссийские синхронистки Светлана Ромашина и Наталья Ищенко достойны того, чтобы быть знаменосцами сборной России на закрытии Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, считает глава ОКР Александр Жуков. Напомним, что после сегодняшнего золота Ромашина и Ищенко стали пятикратными олимпийскими чемпионками.Александр Жуков: Наших синхронисток могли остановить только чудо или несчастный случайГлава ОКР Александр Жуков поделился впечатлениями от выступления сборной России по синхронному плаванию в групповых упражнениях. Напомним, что россиянки заняли первое место.Александр Жуков: Баскетболисты из США свой статус Dream Team еще должны доказатьАлександр Жуков: Баскетболисты из США свой статус Dream Team еще должны доказатьПрезидент ОКР Александр Жуков после золота синхронисток пообщался с журналистами.Светлана Ромашина: Самое сложное после Олимпиады – найти мотивациюРоссийская синхронистка пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина призналась, что ей будет сложно найти мотивацию на новый олимпийский цикл после двух золотых медалей в Рио-де-Жанейро.Светлана Ромашина: Готова нести флаг на закрытии только вместе с Наташей Ищенко!Светлана Ромашина: Готова нести флаг на закрытии только вместе с Наташей Ищенко!Обозреватель «Советского спорта» поговорил с пятикратной олимпийской чемпионкой Светланой Ромашиной.Светлана Ромашина: Я не говорю, что ухожу, но нет гарантии, что продолжу карьеруРоссийская синхронистка Светлана Ромашина сказала, что пока не знает, продолжит ли карьеру. Напомним, что после сегодняшней победы в групповых упражнениях на Олимпиаде она стала пятикратной олимпийской чемпионкойРомашина и Ищенко стали пятикратными олимпийскими чемпионками по синхронному плаваниюСегодня сборная России по синхронному плаванию завоевала золотую медаль в групповых упражнениях на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Для Светланы Ромашиной и Натальи Ищенко это пятая золотая медаль в их карьере.

Светлана Ромашина
Светлана Ромашинавсе новости
Наталья Ищенко
Наталья Ищенковсе новости
FINA
FINA

Cпецпредложение