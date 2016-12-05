Страшное ДТП в ХМАО, три очка Радулова и сэйв Проворова. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

1. В результате ДТП под Ханты-Мансийском погибли 12 человек, 11 из которых – дети, входившие в команду по спортивной акробатике.

2. «Ницца» в домашнем матче разгромила «Тулузу» (3:0) и вернулась в лидеры чемпионата Франции.

3. «Валенсия» в концовке матча упустила победу над «Малагой» (2:2).

4. А вот «Фиорентина» на третьей компенсируемой минуте вырвала победу в матче с «Палермо» (2:1), нанеся восьмое поражение кряду «орлам».

5. Нападающий «Торино» Андреа Белотти заключил новый контракт с клубом, а сумма отступных у 22-летнего итальянца теперь составляет 100 миллионов евро.

6. Три очка Александра Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Лос-Анджелес» (5:4Б).

7. А шайба Артемия Панарина не спасла «Чикаго» от поражения в матче с «Виннипегом» (1:2).

8. Российские спортсменки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина признаны лучшими синхронистками 2016 года.

Видео дня: Иван Проворов спас «Филадельфию» от гола, закрыв ворота телом

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