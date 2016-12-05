Гилерме: Надеюсь, вторую часть чемпионата мы проведем лучше первой

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме после домашней победы (2:0) над грозненским «Тереком» оценил итоги первой части чемпионата России.

- «Терек» - сильный, быстрый нападающий, но, считаю, наши защитники сыграли против него очень хорошо, и Балай так и не создал у моих ворот ни одного голевого момента.

В последних трех матчах мы выглядели неплохо, один раз сыграв вничью и одержав две победы. Но если посмотреть в таблицу чемпионата, мы явно занимаем не свое место. Думаю, после двух побед команда обрела уверенность, и, возможно, пауза в чемпионате сейчас нам не на руку, потому что можно растерять набранную форму. Но все равно мы все довольны последними результатами, да и все уже прилично устали, отдых сейчас будет кстати. А уже 10 января начнется первый сбор после отпуска, и надеюсь, что вторую часть чемпионата «Локомотив» проведет так же успешно, как и последние игры перед перерывом, - цитирует Гилерме «Спорт день за днем».

После 17 туров «Локомотив» занимает девятое место в чемпионате России, в активе команды 23 очка.