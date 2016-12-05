«Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему сборной Польши

Нападающий «Андерлехта» и сборной Польши Лукаш Теодорчик может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает «Свободная Пресса».

Права на игрока принадлежат киевскому «Динамо», однако «Андерлехт» по арендному соглашению может выкупить футболиста за 5 миллионов евро. Руководство бельгийского клуба планирует заплатить киевлянам требуемую за Теодорчика сумму, а потом перепродать форварда в «Ливерпуль» за 30 миллионов евро.

Кроме «Ливерпуля» интерес к 25-летнему поляку проявляют «Вест Хэм», «Севилья» и «Бенфика». В текущем сезоне Теодорчик провел за «Андерлехт» 16 матчей, забил 13 голов и отдал две результативные передачи.