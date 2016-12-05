Александр Бубнов: Крупное поражение в Самаре должно остудить «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 17-го тура РФПЛ «Спартак» - «Рубин».

- Крупное поражение в Самаре должно остудить «Спартак». Оно наглядно продемонстрировало, что легко в борьбе за самые высокие места не будет. Теперь красно-белым нужно реабилитироваться в домашнем споре с прибавившим по ходу сезона «Рубином». Думаю, им это удастся. Прогноз - 2:1 в пользу «Спартака», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в Москве в 19:30 мск. После 16 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Рубин» занимает восьмое место.