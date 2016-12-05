Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -СКА
Футбол  Амкар- : -Оренбург
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Уфа- : -Томь
Футбол  Краснодар- : -Крылья Советов
Футбол  Арсенал Тула- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная США хочет бойкотировать ЧМ по бобслею и скелетону в Сочи

Источник:  The New York TimesКомментарии

Сборная США может бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону, который пройдет в Сочи в феврале 2017 года, сообщает New York Times.

Американские спортсмены объясняют свое решение тем, что во время Олимпийских игр в 2014 году россияне нарушали антидопинговые правила и не понесли за это должного наказания.

- Ничего не было сделано после скандала в Сочи. А мы должны будем участвовать в гонках там - это неправильно. Мы не чувствуем себя в безопасности. Вообще к этой ситуации все относятся как-то несерьезно, - сказала американская скелетонистка Кэти Юлендер. 

На Играх-2014 Юлендер финишировала четвертой после занявшей третье место россиянки Елены Никитиной. Фамилия Никитиной фигурировала в заявлении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По его словам, положительная допинг-проба Никитиной была заменена на чистую. 

Напомним, на показаниях Родченкова были основаны многие тезисы доклада независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном. По утверждению Родченкова, в России к домашней Олимпиаде-2014 была создана государственная система по внедрению допинга в спорт. А на самих Играх в Сочи многие допинг-пробы российских олимпийцев были подменены.     

Олимпийский комитет США поддержал решение своих бобслеистов и скелетонистов.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Зубков: Угрозы переноса чемпионата мира-2017 из Сочи нет, все идет по плануГлава Федерации бобслея России Александр Зубков уверен в том, что следующий чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в нашей стране.Экипаж Касьянова стал восьмым на ЧМ по бобслею, победил латвийский экипаж МелбардисаНа чемпионате мира по бобслею и скелетону в Иглсе (Австрия) состоялись соревнования бобслеистов в четверках. Российский экипаж Александра Касьянова занял восьмое место.Экпиаж Касьянова идет третьим после двух попыток на чемпионате мира по бобслеюНа чемпионате мира по бобслею и скелетону в Иглсе (Австрия) проходят соревнования бобслеистов в четвертках. Российских экипаж Александра Касьянова после двух попыток из четырех идет третьим.Елена Никитина: Будем бороться за медаль!Российская скелетонистка Елена Никитина оценила расклад перед заключительными заездами на чемпионате мира в Иглсе.Херманн лидирует после двух попыток, Никитина – пятаяДвукратная чемпионка мира Тина Херманн лидирует после двух попыток на чемпионате мира в Иглсе.Родионова и Видеркер заняли десятое место на ЧМ по бобслею, победили немки Шнейдерхайнце и ДразекНа чемпионате мира по бобслею и скелетону в Иглсе (Австрия) завершились соревнования бобслеисток в двойках. Первое место занял немецкий дуэт Аня Шнейдерхайнце/Анника Дразек.Стульнев и Белугин идут 12-ми на ЧМ по бобслею после двух попытокНа чемпионате мира по бобслею состоялись первые две попытки из четырех в соревнованиях двоек. Российские спортсмены на данный момент не входят в число лидеров.Виталий Мутко: Россия дала все гарантии по ЧМ по бобслею в Сочи в 2017 годуРоссия предоставила гарантии проведения в Сочи чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи в 2017 году международной федерации этих видов спорта. Об этом заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.Остаемся зимовать! За кого и где болеть в этом зимнем сезонеОстаемся зимовать! За кого и где болеть в этом зимнем сезонеВсе главные турниры сезона-2015/16 по зимним видам спорта – в подборке Sovsport.ru.Сегодня старший тренер сборной России Александр Щегловский похоронен в МосквеСегодня состоялись похороны на Химкинском кладбище Москвы старшего тренера сборной России по бобслею Александра Щегловского, который скоропостижно скончался на чемпионате мира в немецком Винтерберге, сообщает «Р-Спорт».Александр Касьянов: Я недоволен первым днем соревнований на ЧМРоссийский бобслеист Александр Касьянов постарается подправить свое положение в соревнованиях четверок на чемпионате мира.Скелетонист Никита Трегубов: Немцев сделал, а латышей – нетСкелетонист Никита Трегубов: Немцев сделал, а латышей – нетРоссийский мужской скелетон – один из немногих у нас зимних видов спорта, состояние которых не вызывает беспокойства.Третьяков стартует на ЧМ под пятым номеромОлимпийский чемпион Александр Третьяков получил пятый стартовый номер при жеребьевке на чемпионате мира в немецком Винтерберге.Третьяков показал второе время в тренировочном заезде в ВинтербергеСегодня в немецком городе Винтерберге готовящиеся к чемпионату мира скелетонисты провели два тренировочных заезда. В одном из них олимпийский чемпион Александр Третьяков показал второе время.Александр Касьянов: Командную бронзу посвящаем памяти Александра ЩегловскогоАлександр Касьянов: Командную бронзу посвящаем памяти Александра ЩегловскогоПосле «бронзового» финиша российский пилот Александр Касьянов рассказал корреспонденту Sovsport.ru, что награду ребята посвящают памяти трагически ушедшего из жизни тренера Александра Щегловского.Немцы Фридрих и Маргис победили в двойках на чемпионате мира в ВинтербергеНемецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Торстен Маргис выиграли золотые медали в двойках на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который проходит в эти дни в Винтерберге (Германия).Президент Международной федерации бобслея выразил соболезнования в связи со смертью российского тренера ЩегловскогоПрезидент Международной Федерации бобслея Иво Ферриани выразил соболезнования российской делегации на чемпионате мира по бобслею в немецком Винтерберге в связи со смертью тренера сборной России Александра Щегловского, который скончался в субботу вечером на 52-м году жизни.Участники чемпионата мира почтили память тренера Щегловского минутой молчанияПеред началом соревновательного дня чемпионата мира по бобслею и скелетону в немецком Винтенберге участники соревнований почтили минутой молчания память ушедшего из жизни старшего тренера сборной России по бобслею Александра Щегловского.Тренер сборной России по бобслею Щегловский умер после катания на картингеМенеджер сборной России пор бобслею Сергей Журкин рассказал подробности смерти тренера Александра Щегловского, который в субботу вечером скончался на 52-м году жизни во время чемпионата мира в немецком Винтерберге.Сборная России может отказаться от участия на ЧМ из-за смерти тренера ЩегловскогоДвукратный олимпийский чемпион, советник директора Центра спортивной подготовки сборных России Александр Зубков заявил, что российская национальная команда может не выйти на старт сегодняшних заездов на ЧМ в Винтерберге (Германия) из-за скоропостижной смерти старшего тренера команды Александра Щегловского, сообщает ТАСС.

Cпецпредложение