Сборная США хочет бойкотировать ЧМ по бобслею и скелетону в Сочи

Сборная США может бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону, который пройдет в Сочи в феврале 2017 года, сообщает New York Times.

Американские спортсмены объясняют свое решение тем, что во время Олимпийских игр в 2014 году россияне нарушали антидопинговые правила и не понесли за это должного наказания.

- Ничего не было сделано после скандала в Сочи. А мы должны будем участвовать в гонках там - это неправильно. Мы не чувствуем себя в безопасности. Вообще к этой ситуации все относятся как-то несерьезно, - сказала американская скелетонистка Кэти Юлендер.

На Играх-2014 Юлендер финишировала четвертой после занявшей третье место россиянки Елены Никитиной. Фамилия Никитиной фигурировала в заявлении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По его словам, положительная допинг-проба Никитиной была заменена на чистую.

Напомним, на показаниях Родченкова были основаны многие тезисы доклада независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном. По утверждению Родченкова, в России к домашней Олимпиаде-2014 была создана государственная система по внедрению допинга в спорт. А на самих Играх в Сочи многие допинг-пробы российских олимпийцев были подменены.

Олимпийский комитет США поддержал решение своих бобслеистов и скелетонистов.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.



