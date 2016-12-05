Жонатас: Обыграть защитников «Спартака» очень тяжело

Нападающий «Рубина» Жонатас поделился ожиданиями в преддверии матча со «Спартаком» в рамках 17-го тура РФПЛ.

- Я был шокирован, когда узнал счет матча в Самаре. Если бы вы спросили фанатов футбола, как завершится игра, то каждый сказал бы, что «Спартак» победит. Это лидер чемпионата. Но результат оказался диаметрально противоположным. Это напоминает нам о том, что в футболе существует масса факторов, которые могут повлиять на итоговый счет. Поэтому в каждом матче нужно серьезно настраиваться на соперника, на каком бы месте он не находился. Сейчас расслабляться и считать, что «Спартак» стал слабым или находится не в форме, было бы верхом глупости.

«Спартак» - очень сильная команда с хорошим подбором игроков в нападении, обороне и полузащите. Обыграть их защитников очень тяжело. Нам нужно акцентировать внимание на своей игре, думать о том, как самим сыграть лучше, выкладываться по полной и постараться победит, - сказал Жонатас в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что матч состоится сегодня в Москве в 19:30 мск. После 16 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Рубин» занимает восьмое место.