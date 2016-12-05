Андрей Кузнецов сохранил 46-ю строчку в рейтинге ATP

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День в истории. Борису Беккеру – 49 лет! 22 ноября свой 49-й день рождения отмечает бывший немецкий теннисист, экс-первая ракетка мира, а ныне тренер Борис Беккер.

Новак Джокович: Сейчас главная задача – просто отдохнуть Вторая ракетка мира Новак Джокович после поражения от британца Энди Маррэя (3:6, 4:6) в финале Итогового турнира года оценил свою игру во второй половине сезона.

Энди Маррэй: Я осознаю, как сложно будет удержаться на первом месте Первая ракетка мира Энди Маррэй высказался о своих перспективах сохранить лидерство в рейтинге ATP.

Маррэй сохранил первую строчку рейтинга ATP На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.

Маррэй обыграл Джоковича и стал победителем Итогового турнира АТР, оставшись первой ракеткой мира Финальный матч Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между британцем Энди Маррэем и сербом Новаком Джоковичем завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Маррэя.

Континен и Пирс стали победителями Итогового турнира АТР На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) завершился парный турнир. Выиграли его Хенри Континен (Финляндия) и Джон Пирс (Австралия).

Новак Джокович: Нисикори не показал свой лучший теннис Сербский теннисист Новак Джокович после победы над японцем Кеем Нисикори в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне признал, что соперник не показал лучшей игры.

Джокович обыграл Нисикори и вышел в финал Итогового турнира АТР, где сыграет с Маррэем Матч 1/2 финала Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между сербом Новаком Джоковичем и японцем Кеи Нисикори завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:1 в пользу Джоковича.

ФОТО ДНЯ: Матч Джокович – Нисикори был прерван из-за неадекватного болельщика Во время полуфинального матча Итогового турнира ATP на корт попытался прорваться болельщик.

Клаасен и Рам вышли в финал Итогового турнира АТР На Итоговом турнир АТР в Лондоне продолжаются соревнования в парном разряде. В финал пробилась пара Равен Клаасен (ЮАР)/Раджив Рам (США).

Елгин и Кудрявцев выиграли парный турнир в Италии Российские теннисисты Михаил Елгин и Александр Кудрявцев выиграли парный турнир категории «Челленджер» в итальянском городе Брешия.

Маррэй обыграл Раонича и вышел в финал Итогового турнира АТР Полуфинальный матч Итогового турнира АТР в одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и канадцем Милошем Раоничем завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 5:7, 7:6 (5), 7:6 (9) в пользу Маррэя.

Континен и Пирс стали первыми финалистами Итогового турнира в парном разряде На Итоговом турнире года в Лондоне определились первые финалисты. Финн Хенри Континен и Джон Пирс одержали победу в полуфинале над братьями Бобом и Майком Брайанами. За 1 час 15 минут пятые сеяные на турнире выиграли со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Нисикори уступил Чиличу, но вышел в полуфинал итогового турнира ATP Японский теннисист Кей Нисикори уступил хорвату Марину Чиличу в заключительном матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Клаасен и Рам обыграли Фелисино и Марка Лопесов и вышли в полуфинал Итогового турнира АТР На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) завершилась групповая стадия. В полуфинал сумела пробиться пара Рейвен Клаасен (ЮАР)/Раджив Рам (США).

Маррэй обыграл Вавринку и занял первое место в группе на Итоговом турнире АТР Матч групповой стадии Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) в одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу Маррэя.

Раонич вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, обыграв Тима Канадский теннисист Милош Раонич победил австрийца Доминика Тима (7:6, 6:3) в рамках третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP.

Маррэй и Соарес обыграли Додига и Мело на Итоговом турнире АТР На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) проходит турнир в парном разряде. В третьем туре групповой стадии победу одержала британо-бразильская пара Джейми Маррэй/Бруно Соарес.