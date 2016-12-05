Андрей Орловский: Дебютный бой Емельяненко в Bellator будет интересным

Белорусский боец Андрей Орловский считает, что дебютный бой россиянина Федора Емельяненко в Bellator против американца Мэтта Митриона будет интересным для зрителей.

- У Федора в Bellator уже не будет такого судейства. Но, вообще, должен быть интересный бой. Я как-то тренировался с Митрионом, он серьезный и неудобный боец. Так что не знаю по поводу перспектив Федора, - сказал Орловский ТАСС.

Ранее стало известно, что прославленный российский представитель смешанных единоборств Федор Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с Bellator. Дебют Федора Емельяненко в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион. На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.

После возобновления карьеры «Последний Император» провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.