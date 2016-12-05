Кузнецова осталась на девятой строчке в рейтинге WTA
На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.
Все теннисистки в первой десятке сохранили свои позиции. Лидером осталась немка Анжелика Кербер, второе место занимает американка Серена Уильямс, тройку замыкает польская теннисистка Агнешка Радванска.
Россиянка Светлана Кузнецова занимает девятое место, Елена Веснина - 16-е, Дарья Касаткина - 26-е, Анастасия Павлюченкова - 27-е, Екатерина Макарова - 30-е, Евгения Родина - 86-е, Ирина Хромачева - 93-е.
Рейтинг WTA
5 декабря:
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 9080 очков,
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7050,
3 (3). Агнешка Радванска (Польша) — 5600,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5228,
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4875,
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4600,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4236,
8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4137,
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4115,
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3640,
16 (16). Елена Веснина (Россия) — 2252…
26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1630,
27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1620…
30 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1530…
86 (86). Евгения Родина (Россия) — 756…
93 (93). Ирина Хромачева (Россия) — 688…