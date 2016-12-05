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Кононов может возглавить киевское «Динамо»

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Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов может стать новым наставником киевского «Динамо».

По информации «Спортивки», президент киевлян Игорь Суркис может назначить Кононова на пост главного тренера команды в случае отставки Сергея Реброва.

В то же время, главным претендентом на занятие должности считается белорусский специалист Александр Хацкевич.

Напомним, Олег Кононов покинул «Краснодар» 13 сентября текущего года. Его сменил Игорь Шалимов.

Киевское «Динамо» в данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от «Шахтера» на десять очков.



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