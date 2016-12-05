Кононов может возглавить киевское «Динамо»
Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов может стать новым наставником киевского «Динамо».
По информации «Спортивки», президент киевлян Игорь Суркис может назначить Кононова на пост главного тренера команды в случае отставки Сергея Реброва.
Якщо Реброва знімуть, то першим на його місце - Хацкевіч, який обганяє "на віражі" Кононова. Суркіс у роздумах... Так написала "СПОРТИВКА"— Спортивка (@Sportyvka) 3 декабря 2016 г.
В то же время, главным претендентом на занятие должности считается белорусский специалист Александр Хацкевич.
Напомним, Олег Кононов покинул «Краснодар» 13 сентября текущего года. Его сменил Игорь Шалимов.
Киевское «Динамо» в данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от «Шахтера» на десять очков.
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