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Болельщики «Карпат» устроили массовые беспорядки на стадионе в Сумах

Источник:  Лента.РуКомментарии

Болельщики львовских «Карпат» устроили массовые беспорядки на стадионе «Юбилейный» в Сумах.

Встреча чемпионата Украины между «Карпатами» и донецким «Олимпиком», которая должна была состояться в Сумах, была отменена из-за плохого состояния газона

Несмотря на это, на арену ворвались болельщики львовского клуба. Скандировали нецензурные кричалки, они сломали несколько кресел на стадионе в Сумах, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на портал Matchday.ua.

Инцидент был запротоколирован представителями Федерации футбола Украины. Теперь «Карпатам» грозит крупный денежный штраф и возможное снятие очков в чемпионате.

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