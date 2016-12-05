Сергей Карякин: За матч с Карлсеном поставил себе пять с минусом

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поставил себе за матч с Магнусом Карлсеном пять с минусом.

- Поставил себе пять с минусом. Пятерку за классическую часть. И минус за быструю.

Несмотря на то что я неплохо защищался, в принципе защита не являлась для меня какой-то самоцелью. Я стараюсь играть по позиции. Если она хорошая - я буду атаковать. В этом матче у меня были хорошие атаки, например когда я выиграл. Да и в тех партиях, в которых я давил, у меня были интересные атаки. Но если позиция плохая, то я ухожу в защиту, начиная упорно обороняться. Я просто действую по ситуации, - цитирует Карякина ТАСС.

Карлсен и Карякин закончили матч из двенадцати классических партий вничью - 6:6, на тай-брейке в быстрые шахматы норвежец оказался сильнее - 3:1.

