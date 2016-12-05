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«Замалек» снялся с чемпионата Египта из-за недовольства судейством

Комментарии

Один из самых популярных египетских клубов «Замалек» (Каир) снялся с национального первенства в знак протеста против тенденциозных судейских решений.

- Мы больше не будем выступать в чемпионате в этом сезоне. Арбитр Ибрагим Нур эль-Дин - гнусный коррупционер. Судьи просто убивают нас, а национальная федерация футбола не предпринимает никаких действий.

Совет директоров нашего клуба принял решение не играть дальше. Либо мы не выходим на следующий матч, либо я ухожу со своего поста, - заявил владелец «Замалека» Мортад Мансур в интервью Kingfut.

«Замалек» выигрывал чемпионат Египта 12 раз и 22 раза первенствовал в национальном Кубке. Пять раз клуб выигрывал Лигу чемпионов КАФ.


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