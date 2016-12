«Замалек» снялся с чемпионата Египта из-за недовольства судейством

- Мы больше не будем выступать в чемпионате в этом сезоне. Арбитр Ибрагим Нур эль-Дин - гнусный коррупционер. Судьи просто убивают нас, а национальная федерация футбола не предпринимает никаких действий.

Совет директоров нашего клуба принял решение не играть дальше. Либо мы не выходим на следующий матч, либо я ухожу со своего поста, - заявил владелец «Замалека» Мортад Мансур в интервью Kingfut.

Mortada Mansour: "When we have an FA that respects clubs & officials on a better level only then will we continue the league." #Zamalek pic.twitter.com/jV64p4alcu