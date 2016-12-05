Безуглов возглавил медицинский департамент «Локомотива»

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что врач сборной России Эдуард Безуглов назначен руководителем медицинского департамента железнодорожников.

- Да, он возглавил (медицинский департамент). С точным названием должности мы еще не определились, - сказал Геркус ТАСС.

Безуглов является врачом сборной России с 2012 года. С 2008 по 2010 год Безуглов был директором научно-медицинского департамента «Локомотива», с 2011 по 2012 год занимал должность начальника медицинской службы махачкалинского «Анжи».