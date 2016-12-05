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Леонид Кучук: Никто из киевского «Динамо» со мной не связывался

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Кубани» Леонид Кучук опроверг информацию о том, что он может возглавить киевское «Динамо».

- В интернете много чего пишут. Из «Динамо» ко мне никто никогда не обращался. Чтобы возглавить такую команду, нужно еще очень много сделать. На данный момент ни один клуб не обращался ко мне, - заявил Кучук ТАСС. 

Вчера одно из украинских изданий сообщило, что Кучук прибыл на тренировочную базу «Динамо» и присутствовал на игре молодежной команды. 

Последним местом работы Кучука в России была «Кубань». Также он тренировал московский «Локомотив» и белгородский «Салют». В Украине он также работал с киевским «Арсеналом».

Напомним, что главным тренером киевского «Динамо» является Сергей Ребров.

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