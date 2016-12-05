Александр Бубнов: «Спартак» провалился в матче с «Крыльями», что может выйти боком «Рубину»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии матча «Спартак» - «Рубин» в рамках 17-го тура РФПЛ.

- По сравнению с началом сезона «Рубин» стал стабильнее, однако казанцы по-прежнему находятся не на том месте, на котором руководство и болельщики хотели бы их видеть. При этом команда Грасии набрала неплохой ход и уже 5 матчей не проигрывает. К тому же «Рубин» в последние годы успешно играл со «Спартаком».

«Спартак» провалился в матче с «Крыльями», что может выйти боком «Рубину», поскольку красно-белые перед своими болельщиками захотят реабилитироваться и будут очень мотивированы. Будет интересно посмотреть, в каком состоянии предстанет «Спартак», и как Каррера будет выстраивать игру. Рисунок «Рубина» предсказать легче, тут любопытно, насколько агрессивно они станут действовать на «Открытие Арене». Думаю, что команда Хавьера Грасии будет играть на победу.

Это будет трудный матч для «Спартака», ведь у них много травмированных. Если красно-белые полетят с шашкой с первых минут, то могут нарваться на контратаки, как это было в игре с «Крыльями». Им нужно сыграть очень дисциплинированно в первую очередь в обороне, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в Москве в 19:30 мск. После 16 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Рубин» занимает восьмое место.