На стадионе в «Краснодаре» будет работать инфракрасный обогрев трибун
На стадионе в Краснодаре во время матча 17-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» будет работать инфракрасный обогрев трибун, сообщает официальный сайт клуба.
Такие меры были предприняты для комфорта болельщиков.
Напомним, что матч состоится сегодня в 19:00 мск. После 16 туров «Краснодар» занимает пятое место в чемпионате России, «Крылья Советов» идут на 12-й строчке.
Матч
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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