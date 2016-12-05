На стадионе в «Краснодаре» будет работать инфракрасный обогрев трибун

На стадионе в Краснодаре во время матча 17-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» будет работать инфракрасный обогрев трибун, сообщает официальный сайт клуба.

Такие меры были предприняты для комфорта болельщиков.

Напомним, что матч состоится сегодня в 19:00 мск. После 16 туров «Краснодар» занимает пятое место в чемпионате России, «Крылья Советов» идут на 12-й строчке.