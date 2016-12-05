Уорд, Пачиоретти и Чейссон - три звезды прошедшего игрового дня в НХЛ

НХЛ объявила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первый звездой игрового дня признан голкипер «Каролины» Кэм Уорд. Он отразил все 30 бросков по своим воротам в матче с «Тампой» (1:0), оформив шатаут.

Второй звездой назван капитан «Монреаля» Макс Пачьоретти, набравший 3 (2+1) очка в победном матче с «Лос-Анджелесом» (5:4).

Третьей звездой стал нападающий «Калгари» Алекс Чейссон, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Анахаймом» (8:3).





