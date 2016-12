Головкин консультировал и настраивал Гассиева перед боем с Лебедевым

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, IBF и WBO Геннадий Головкин принял участие в подготовке Мурата Гассиева к поединку с Денисом Лебедевым за чемпионский пояс IBF в первом тяжелом весе.

«Головкин провел с Гассиевым 30 минут перед его боем. Лидер мотивировал 23-летнего парня. Затем ждал его два часа в раздевалке. Красиво», - написал журналист портала Fightnews.com в своем твиттере.

GGG: spend 30 min before fight with Murat Gassiev. Leader, motivated 23-year old. After: waited 2 hrs in the locker room. Beautiful. #boxing