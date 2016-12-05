Головкин консультировал и настраивал Гассиева перед боем с Лебедевым

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, IBF и WBO Геннадий Головкин принял участие в подготовке Мурата Гассиева к поединку с Денисом Лебедевым за чемпионский пояс IBF в первом тяжелом весе.

«Головкин провел с Гассиевым 30 минут перед его боем. Лидер мотивировал 23-летнего парня. Затем ждал его два часа в раздевалке. Красиво», - написал журналист портала Fightnews.com в своем твиттере.

GGG: spend 30 min before fight with Murat Gassiev. Leader, motivated 23-year old. After: waited 2 hrs in the locker room. Beautiful. #boxing — przemek garczarczyk (@garnekmedia) 4 декабря 2016 г.

Напомним, Мурат Гассиев, как и Геннадий Головкин, тренируется в США под руководством тренера Абеля Санчеса.

Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).

Блог фан-клуба Геннадия Головкина на сайте «Советского спорта».

