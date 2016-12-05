Кулижников и Юсков выступят на этапе Кубка мира в Херенвене

читайте также

Юсков выиграл золото на 1500 метров на этапе Кубка мира в Астане Российский конькобежец Денис Юсков завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Астане.

Мурашов выиграл второй старт на дистанции 500 м в Астане, Кулижников - второй Российский конькобежец Руслан Мурашов стал победителем второго старта на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Астане.

Мурашов занял второе место на этапе Кубка мира в Астане на дистанции 500 метров, Кулижников – третий Российские конькобежцы Руслан Мурашов и Павел Кулижников попали в тройку призеров на этапе Кубка мира в Астане на дистанции 500 метров.

«За успехи не благодарят, а за ошибку – растерзать готовы!» Как Павел Кулижников и Руслан Мурашов были в нетрезвом виде задержаны полицией Японии.

Кулижников и Мурашов были задержаны в пьяном виде перед Кубком мира в Нагано Как сообщает Telegraaf.nl, Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников и призер чемпионата мира Руслан Мурашов были задержаны полицией в состоянии алкогольного опьянения.

Кулижников занял пятое место на дистанции 500 м на Кубке мира в Нагано Российский конькобежец Павел Кулижников не смог попасть в тройку призеров на этапе Кубка мира в Нагано на дистанции 500 метров.

Юсков получил травму, споткнувшись о свои кроссовки Российский конькобежец Денис Юсков объяснил, почему не вышел на старт на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира в Нагано.

Кулижников завоевал бронзу на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира На проходящем в японском Нагано втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников стал бронзовым призером на дистанции 1000 метров.

Денис Юсков: На более быстром льду тройка призеров на 1500 м поменяется Трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 м Денис Юсков оценил свое выступление на первом этапе Кубка мира в Харбине.

Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 метров на Кубке мира в Китае Российский конькобежец Денис Юсков завоевал серебро на дистанции 1500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в китайском Харбине.

Кулижников выиграл 500-метровку на этапе Кубка мира в Китае Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл второй забег на дистанции 500 метров в рамках первого этапа Кубка мира в китайском Харбине.

Кулижников завоевал бронзу на 1000 м на этапе Кубка мира в Китае Российский конькобежец Павел Кулижников занял третье место в первом забеге на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в китайском Харбине.

Кулижников завоевал серебро на 500 м на этапе Кубка мира в Китае Российский конькобежец Павел Кулижников занял второе место в первом забеге на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в китайском Харбине.

Денис Юсков: Спинным мозгом чувствовал, что говорят: русский жрет допинг Российский конькобежец рассказал «Советскому спорту» о том, как скоро собирается побить мировой рекорд на коронной дистанции.

Руслан Мурашов: На западе нас боятся, но не уважают На старте нового сезона главную сенсацию в Коломне преподнес 23-летний российский спринтер Руслан Мурашов.

Денис Юсков: Олимпиада в Рио оставила ощущение несправедливости Трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 метров Денис Юсков рассказал о том, как следил за Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, и высказался о ситуации с разрешением некоторым спортсменам принимать запрещенные вещества по медицинским показателям.

Кулижников в Коломне пробежал дистанцию 500 метров быстрее мирового рекорда Российский конькобежец Павел Кулижников пробежал дистанцию 500 метров на контрольном старте в Коломне быстрее нынешнего рекорда мира.

Павел Кулижников присоединился к сборной России на сборе в Испании Пятикратный чемпион мира Павел Кулижников прилетел в Испанию, где приступит к подготовке к новому сезону вместе с командой российских спринтеров.

Тренер Дмитрий Дорофеев: Кулижников очень тяжело перенес историю с мельдонием – замкнулся в себе, ни с кем не общался Тренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев рассказал, что трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников тяжело перенес дисквалификацию в связи с мельдонием.