Кулижников и Юсков выступят на этапе Кубка мира в Херенвене
Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на этап Кубка мира в Херенвене, сообщает «Р-Спорт».
В состав национальной команды включены все лидеры: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Алексей Есин, Артем Кузнецов, Михаил Казелин, Ольга Фаткулина, Надежда Асеева, Ангелина Голикова, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Сергей Грязцов, Данила Семериков, Александр Румянцев, Юлия Скокова, Ольга Граф, Екатерина Шихова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина, Евгений Серяев, Екатерина Лобышева, Анна Юракова, Кирилл Голубев.
Этап состоится с 9 по 11 декабря в Голландии.
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