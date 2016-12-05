Тренер: Емельяненко начнет подготовку к бою с Митрионом в январе

Тренер российского бойца Федора Емельяненко Владимир Воронов рассказал, когда спортсмен начнет подготовку к поединку против Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 171 в США.

- Сейчас Федор поддерживает форму за счет регулярных тренировок, - сказал в телефонном разговоре Воронов. - А основная часть подготовки начнется сразу после Нового года, в первых числах января - уже более динамическая. Все тренировочные сборы будут проходить только в России - в Старом Осколе и Москве. Решение о месте проведения первого тренировочного сбора пока не принято, - сказал Воронов «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что прославленный российский представитель смешанных единоборств Федор Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с Bellator. Дебют Федора Емельяненко в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион. На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.

После возобновления карьеры «Последний Император» провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.