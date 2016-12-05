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Василий Уткин: Никто не ломит цену за показ матчей чемпионата Испании

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию с отсутствием показа матчей чемпионата Испании по футболу на российском ТВ. 

- Все нужно воспринимать в логике баланса. Чемпионат Испании не показывают не потому что нет денег, а потому что сейчас заломили цену.

Цену никто никакую не ломит. Абсолютно все торговцы телевизионными правами очень хорошо знают, за сколько покупаются другие соревнования, из этой логики особо никто не выбивается. Испанцы, например, всегда считают, что им нужно платить не меньше, чем англичанам. По крайней мере, не существенно меньше. Они заинтересованы в том, чтобы быть показанными на максимальной территории. Я точно знаю, что критерий оценки качества продажи прав включает в себя карту мира, где показывают и не показывают чемпионат. Там сейчас большое белое пятно, их это тоже беспокоит. Но они не могут сами выбиться из логики цены.

Последний контракт на показ чемпионата Испании был подписан всего лишь на один год. Мне вообще не известен случай контракта на один год. Вернее, один известен, это был переходный чемпионат России в полтора сезона.

Обычно контракт подписывается на три года. Если бы это было сделано, то проблем не возникло. Другая логика заключается в следующем: сейчас действительно для составления полноценной сетки вещания трех футбольных каналов вполне достаточно четырех чемпионатов. Нам не показывают Испанию, потому что решил купить Францию. Может быть, Франция была не очень нужна, зачем ее купили, я не очень понимаю. Можно его не показывать или показывать в стену, но деньги уплачены. Это нехватка стратегического планирования, - заявил Уткин. 

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки - о том, почему канал не транслирует матчи испанской примеры

Матч

Барселона - Реал - 1:1 (0:0)

Голы

Суарес Л. 53 (1:0). Рамос 90 (1:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Маскерано, Роберто, Гомеш (Туран, 78), Ракитич (Иньеста, 60), Бускетс, Месси, Неймар (Суарес Д., 89), Суарес Л.

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Иско (Каземиро, 67), Ковачич (Мариано, 86), Модрич, Васкес, Роналду, Бензема (Асенсио, 77)

Предупреждения:

Неймар, 28; Суарес Л., 75; Бускетс, 84; Маскерано, 89 - Иско, 14; Карвахаль, 81

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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