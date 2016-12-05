Эрикссон сменил Зеедорфа на посту главного тренера китайского клуба «Шэньчжень»
Известный шведский специалист Свен Эрикссон назначен главным тренер «Шэньчжэнь», выступающего во второй по силе лиге Китая.
68-летний тренер сменил на этом посту Кларенса Зеедорфа, который не смог вывести «Шэньчжэнь» в элитный дивизион чемпионата Китая.
Последним местом работы Эрикссона был китайский клуб СИПГ, который он покинул в ноябре. Ранее швед тренеровал Рому», «Фиорентину», «Сампдорию», «Лацио», «Манчестер Сити» и «Лестер», «Бенфику», «Гуанчжоу Фули», сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара.
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