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Эрикссон сменил Зеедорфа на посту главного тренера китайского клуба «Шэньчжень»

Источник:  France PressКомментарии

Известный шведский специалист Свен Эрикссон назначен главным тренер «Шэньчжэнь», выступающего во второй по силе лиге Китая.

68-летний тренер сменил на этом посту Кларенса Зеедорфа, который не смог вывести «Шэньчжэнь» в элитный дивизион чемпионата Китая. 

Последним местом работы Эрикссона был китайский клуб СИПГ, который он покинул в ноябре. Ранее швед тренеровал Рому», «Фиорентину», «Сампдорию», «Лацио», «Манчестер Сити» и «Лестер», «Бенфику», «Гуанчжоу Фули», сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара.

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