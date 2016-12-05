Тренера «Голден Стэйт» Стива Керра могут наказать за употребление марихуаны

Главному тренеру команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стиву Керру грозят штрафные санкции за употребление наркотического вещества.

- Все тренеры ежегодно проверяются на наркотики. И марихуана является запрещенным веществом.



Допустимы медицинские исключения, но случай Керра к этому не относится, так как он признался, что марихуана не помогла ему избавиться от болей в спине, - заявил функционер НБА Майк Басс.

Ранее 51-летний Стив Керр признался в том, что он употреблял марихуану для того, чтобы заглушить болевые ощущения ощущения в спине после неудачной хирургической операции.

Как игрок Керр стал пятикратным чемпионом НБА в составах «Чикаго» и «Сан-Антонио», а как тренер привел «Голден Стэйт» в титулу в 2015 году.

