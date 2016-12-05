Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал1 : 4СКА
Футбол  Амкар2 : 0Оренбург
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Уфа1 : 0Томь
Футбол  Краснодар- : -Крылья Советов
Футбол  Арсенал Тула- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренера «Голден Стэйт» Стива Керра могут наказать за употребление марихуаны

Источник:  ESPNКомментарии

Главному тренеру команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стиву Керру грозят штрафные санкции за употребление наркотического вещества.

- Все тренеры ежегодно проверяются на наркотики. И марихуана является запрещенным веществом.

Допустимы медицинские исключения, но случай Керра к этому не относится, так как он признался, что марихуана не помогла ему избавиться от болей в спине, - заявил функционер НБА Майк Басс.

Ранее 51-летний Стив Керр признался в том, что он употреблял марихуану для того, чтобы заглушить болевые ощущения ощущения в спине после неудачной хирургической операции.

Как игрок Керр стал пятикратным чемпионом НБА в составах «Чикаго» и «Сан-Антонио», а как тренер привел «Голден Стэйт» в титулу в 2015 году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НБА. «Детройт» проиграл «Орландо», «Оклахома» обыграла «Нью-Орлеан» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА.НБА. «Мемфис» обыграл «Лейкерс», «Атланту» крупно проиграла «Торонто» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» проиграли «Мемфису», Мозгов набрал 13 очковБаскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Мемфису».НБА. «Торонто» разгромил «Лейкерс», «Чикаго» одолел «Кливленд» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» крупно проиграли «Торонто», Мозгов набрал два очкаБаскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Торонто».НБА. «Кливленд» уступил «Клипперс», «Голден Стэйт» проиграл «Хьюстону» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на нашем портале.Джеймс и Уэстбрук – лучшие игроки ноября в НБАФорвард «Кливленда» Леброн Джеймс и защитник «Оклахомы» Рассел Уэстбрук признаны лучшими игроками в Восточной и Западной конференциях НБА по итогам октября и ноября.НБА. «Лейкерс» обыграли «Чикаго», «Мемфис» уступил «Торонто» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» обыграли «Чикаго», Мозгов набрал два очкаБаскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации переиграли «Чикаго».Буллит Панарина, 33 сейва Василевского и 10 очков Мозгова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.НБА. «Детройт» обыграл «Шарлотт», «Кливленд» уступил «Милуоки» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА.10 очков Мозгова не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 105:88 (33:22, 32:19, 24:22, 16:25).НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Атланту», «Нью-Йорк» проиграл «Оклахоме» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Камбэк «Краснодара», пять очков Мозгова и два очка Любимова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать понедельник с главных новостей утра.«Лейкерс» обыграл «Атланту», Мозгов набрал пять очковВ матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» в дома обыграл «Атланту» со счетом 109:94 (21:32, 35:16, 28:29, 25:17).НБА. «Бруклин» уступил «Сакраменто», «Хьюстон» обыграл «Портленд» и другие матчи дняРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту», «Вашингтон» уступил «Сан-Антонио» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», Мозгов набрал 8 очковВ матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», «Сакраменто» уступил « Хьюстону» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Тимофей Мозгов: После чемпионства с «Кливлендом» я поменял взгляды на баскетболЦентровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал о том, как освоился в новой команде.
Голден Стэйт
Голден Стэйткалендарьстатистика
Стив Керр
Стив Керрвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение