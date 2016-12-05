Мартен Фуркад: Верю в то, что Йохауг невиновна. Но она заплатит за мягкое наказание Сундбю

Пятикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал допинговое дело знаменитой норвежской лыжницы Терезы Йохауг.

- Я действительно верю в то, что Тереза невиновна. Да, она применила запрещенный препарат, но я верю ее словам и объяснениям. Дисквалификация на 14 месяцев кажется очень суровым наказанием.



Ситуация с Сундбю куда сложнее. Он принимал разрешенный препарат, но если превысить его дозу, это становится допингом. Правила должны быть едины для всех. Боюсь, что Тереза заплатит за то, что наказание Сундбю оказалось слишком мягким, — цитирует Фуркада TV2.

Напомним, Мартин Йонсруд Сундбю был отстранен на два месяца, лишен призовых и титула победителя Кубка мира за чрезмерное употребление противоастматического средства. Йохауг же сдала положительный допинг-тест на анаболический стероид клостебол. Норвежское антидопинговое агентство рекомендовало дисквалифицировать Терезу на 14 месяцев. Семикратная чемпионка мира ранее заявила, что запрещенный WADA препарат входил в состав крема для губ, который она купила в магазине.

