Российские легкоатлеты получат шанс выступить на чемпионате Европы-2017

Президент Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что организация предложит легкоатлетам выступить на чемпионате Европы в помещении в качестве независимых спортсменов.

- Конечно, мы будем предлагать нашим легкоатлетам выступить на зимнем чемпионате Европы в качестве независимых спортсменов. Участие спортсмена в международных стартах зависит в первую очередь от его личного решения, каждый спортсмен будет сам определяться, - сказал Шляхтин ТАСС.

По его словам, организация ожидает соответствующих документов от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

- Мы еще не получили подтверждение от IAAF по этому поводу, - добавил Шляхтин. - Когда нам пришлют официальные документы, ВФЛА все проанонсирует и объявит.

Напомним, после публикации первой части доклада Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Исполком МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации. В итоге сборная России по легкой атлетике (кроме Дарьи Клишиной) была не допущена до ОИ-2016.

ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях.