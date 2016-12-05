Бой Кличко - Джошуа может состояться 29 апреля

Поединок чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа с Владимиром Кличко может состояться 29 апреля следующего года.

- 29 апреля? Это еще окончательная дата поединка Кличко с Джошуа, но я бы сказал, что бой, вероятно, состоится именно в апреле, - заявил промоутер британского боксера Эдди Хирн.

Напомним, на кону в этом поединке может стоять не только пояс IBF, принадлежащий Джошуа, но и титул суперчемпиона WBA. Всемирная боксерская ассоциация уже санкционировала такой бой.



Владимир Кличко восстанавливается после травмы, которая не позволит ему выйти на ринг 10 декабря, как планировалось ранее.

Энтони Джошуа в этот день проведет защиту титула в бою с американцем Эриком Молиной.