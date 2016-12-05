Бой Кличко - Джошуа может состояться 29 апреля
Поединок чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа с Владимиром Кличко может состояться 29 апреля следующего года.
- 29 апреля? Это еще окончательная дата поединка Кличко с Джошуа, но я бы сказал, что бой, вероятно, состоится именно в апреле, - заявил промоутер британского боксера Эдди Хирн.
Напомним, на кону в этом поединке может стоять не только пояс IBF,
принадлежащий Джошуа, но и титул суперчемпиона WBA. Всемирная боксерская
ассоциация уже санкционировала такой бой.
Владимир Кличко восстанавливается после травмы, которая не позволит ему выйти на ринг 10 декабря, как планировалось ранее.
Энтони Джошуа в этот день проведет защиту титула в бою с американцем Эриком Молиной.
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