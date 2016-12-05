Эдуард Безуглов: Спасибо Черчесову, что разрешил совмещать работу в сборной и «Локомотиве»
Врач сборной России Эдуард Безуглов поблагодарил в своем твиттере главного тренера национальной команды Станислава Черчесова за возможность совмещать работу в сборной и «Локомотиве».
«С сентября помогал «Локомотиву» советами, теперь плотнее займусь академией и медцентром. Спасибо главному тренеру сборной, что пошел навстречу», - написал Безуглов в твиттере.
С сентября помогал " Локо" советами, теперь плотнее займусь академией и медцентром. Спасибо главному тренеру сборной что пошел навстречу!— Эдуард Безуглов (@adim81) 5 декабря 2016 г.
Безуглов является врачом сборной России с 2012 года. С 2008 по 2010 год Безуглов был директором научно-медицинского департамента «Локомотива», с 2011 по 2012 год занимал должность начальника медицинской службы махачкалинского «Анжи».
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