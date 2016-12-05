Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал1 : 4СКА
Футбол  Амкар2 : 0Оренбург
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Уфа1 : 0Томь
Футбол  Краснодар- : -Крылья Советов
Футбол  Арсенал Тула- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Амкар» удалил со своего канала подборку ошибок арбитра Карасева в игре с «Анжи»

Источник:  Свободная ПрессаКомментарии

Представители «Амкара» удалили с клубного канала смонтированное видео ошибок, допущенных арбитром Сергеем Карасевым в матче с «Анжи».

«Предлагаем вашему вниманию подборку эпизодов, в которых, на наш взгляд, арбитр этого поединка Сергей Карасев принимал ошибочные решения в пользу хозяев поля. Ни одна из этих ошибок не была результативной, но в совокупности они позволили хозяевам поля завладеть инициативой и удержать ее,» - говорилось в сообщении под видеороликом.

Впоследствии видео было удалено, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, «Анжи» одержал победу над «Амкаром» со счетом 3:1.

В следующем туре 5 декабря пермский «Амкар» на домашнем стадионе примет «Оренбург». «Анжи» в тот же день сыграет в Туле с местным «Арсеналом».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Аксель Витсель: Мы были удивлены составом «Ростова», но ни всегда играют в одном стилеПолузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионата России с «Ростовом».«Уфа» обыграла «Томь»Матч 17-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Томью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Уфы».Дмитрий Сенников: Самедов - не предатель, он просто амбициозный игрокЭкс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможный переход хавбека железнодорожников Александра Самедова в «Спартак».«Амкар» - «Оренбург». ОнлайнВ понедельник, 5 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу «Амкар» сыграет с «Оренбургом».Гончаренко покинет «Уфу» после матча с «Томью»Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко после матча 17-го тура РФПЛ с «Томью» покинет команду.Группа риска. Марио Фернандес получил черепно-мозговую травму второй раз за годГруппа риска. Марио Фернандес получил черепно-мозговую травму второй раз за годТравма головы бразильского футболиста с российским паспортом рискует перерасти в хроническую проблему.Эдуард Безуглов: Спасибо Черчесову, что разрешил совмещать работу в сборной и «Локомотиве»Врач сборной России Эдуард Безуглов поблагодарил в своем твиттере главного тренера национальной команды Станислава Черчесова за возможность совмещать работу в сборной и «Локомотиве».«Уфа» - «Томь». ОнлайнВ понедельник, 5 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу «Уфа» сыграет с «Томью».Шкулетич сообщил об уходе Самедова из «Локомотива»Как свидетельствует пост форварда «Локомотива» Петара Шкулетича в Instagram, полузащитник «Локо» Александр Самедов покинет команду.На стадионе в «Краснодаре» будет работать инфракрасный обогрев трибунНа стадионе в Краснодаре во время матча 17-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» будет работать инфракрасный обогрев трибун, сообщает официальный сайт клуба.Александр Бубнов: «Спартак» провалился в матче с «Крыльями», что может выйти боком «Рубину»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии матча «Спартак» - «Рубин» в рамках 17-го тура РФПЛ.Безуглов возглавил медицинский департамент «Локомотива»Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что врач сборной России Эдуард Безуглов назначен руководителем медицинского департамента железнодорожников.Жонатас: Обыграть защитников «Спартака» очень тяжелоНападающий «Рубина» Жонатас поделился ожиданиями в преддверии матча со «Спартаком» в рамках 17-го тура РФПЛ.Александр Бубнов: Крупное поражение в Самаре должно остудить «Спартак»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 17-го тура РФПЛ «Спартак» - «Рубин».Гилерме: Надеюсь, вторую часть чемпионата мы проведем лучше первойГолкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме после домашней победы (2:0) над грозненским «Тереком» оценил итоги первой части чемпионата России.Юрий Белоус: «Локомотив» закончил первую часть чемпионата на мажорной нотеБывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился впечатлениями от победы над «Тереком» (2:0) в 17-м туре чемпионата России.«Спартак» - «Рубин». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В понедельник, 5 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» сыграет с «Рубином».«Арсенал» - «Анжи». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В понедельник, 5 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу «Арсенал» сыграет с «Анжи».«Краснодар» - «Крылья Советов». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)В понедельник, 5 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов».Ринат Билялетдинов: Амбиции «Рубина» ясны - уйти на зимний перерыв, обыграв лидера чемпионатаБывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком», который пройдет в рамках 17-го тура чемпионата России.

Анжи
Анжикалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение