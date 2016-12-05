«Амкар» удалил со своего канала подборку ошибок арбитра Карасева в игре с «Анжи»

Представители «Амкара» удалили с клубного канала смонтированное видео ошибок, допущенных арбитром Сергеем Карасевым в матче с «Анжи».

«Предлагаем вашему вниманию подборку эпизодов, в которых, на наш взгляд, арбитр этого поединка Сергей Карасев принимал ошибочные решения в пользу хозяев поля. Ни одна из этих ошибок не была результативной, но в совокупности они позволили хозяевам поля завладеть инициативой и удержать ее,» - говорилось в сообщении под видеороликом.

Впоследствии видео было удалено, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, «Анжи» одержал победу над «Амкаром» со счетом 3:1.

В следующем туре 5 декабря пермский «Амкар» на домашнем стадионе примет «Оренбург». «Анжи» в тот же день сыграет в Туле с местным «Арсеналом».