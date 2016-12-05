Гончаренко покинет «Уфу» после матча с «Томью»

Аксель Витсель: Мы были удивлены составом «Ростова», но ни всегда играют в одном стиле

Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионата России с «Ростовом».