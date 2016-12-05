Гончаренко покинет «Уфу» после матча с «Томью»
Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко после матча 17-го тура РФПЛ с «Томью» покинет команду, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в клубе.
Ранее сообщалось, что 39-летний Гончаренко сменит Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА.
Гончаренко возглавил «Уфу» в июне 2016 года. До этого белорусский специалист работал в тренерском штабе армейцев.
После 16 туров «Уфа» занимает 10-е место в чемпионате России. В настоящий момент «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча «Уфа» - «Томь».
Матч
Голы
Сухов 64 (1:0).
Состав
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Живоглядов, Васин, Ванек, Игбун, Безденежных (Марсиньо, 46), Засеев (Фатай, 62), Стоцкий, Сысуев (Зубарев, 84)
Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев, Бордачёв, Жиров, Дроппа, Ковальчук, Комбаров (Баляйкин, 80), Попов (Кудряшов, 68), Бикфалви, Соболев (Погребняк, 77)
Предупреждения:
Сысуев, 34; Засеев, 59 - Соболев, 13; Жиров, 40; Комбаров, 71
Удаления:
нет - Дудиев, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
05 декабря 13:00, Нефтяник, Текстовая трансляция