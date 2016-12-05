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Аксель Витсель: АЗ недостает опыта, это очень молодая команда

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал, чего ждет от АЗ в матче Лиги Европы.

- Я бы не сказал, что это слабая команда, просто в матче на «Петровском» мы были сильны. Это Лига Европы, это очень молодая команда, им по 19-20 лет, все бегут вперед, все хотят себя показать. Им недостает опыта, и команды из Голландии всегда знают, как играть в атаке. Даже если они забили пять, они всегда хотят забить шесть. Это менталитет голландских команд, - рассказал Витсель в интервью «Фонтанке».

Напомним, матч шестого тура Лиги Европы АЗ – «Зенит» состоится 8 декабря в 20:55. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После пяти туров «Зенит» располагается на первом месте в группе D с 15 очками, обеспечив себе выход из группы. АЗ находится на втором месте пятью очками.

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