Аксель Витсель: АЗ недостает опыта, это очень молодая команда
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал, чего ждет от АЗ в матче Лиги Европы.
- Я бы не сказал, что это слабая команда, просто в матче на
«Петровском» мы были сильны. Это Лига Европы, это очень молодая
команда, им по 19-20 лет, все бегут вперед, все хотят себя показать. Им
недостает опыта, и команды из Голландии всегда знают, как играть в атаке. Даже
если они забили пять, они всегда хотят забить шесть. Это менталитет голландских
команд, - рассказал Витсель в интервью «Фонтанке».
Напомним, матч шестого тура Лиги Европы АЗ – «Зенит» состоится
8 декабря в 20:55. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
После пяти туров «Зенит» располагается на первом месте в группе D с 15 очками, обеспечив себе выход из группы. АЗ находится на втором месте пятью очками.