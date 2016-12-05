Левандовски продлит контракт с «Баварией» до Нового года

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски близок к подписанию нового контракта с мюнхенской «Баварией».

В интервью изданию Kicker советник форварда Марк Бартель рассказал о том, что соглашение должно быть заключено до Нового года.

Предполагается, что по условиям нового контракта 28-летний Левандовски будет получать около 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к игроку на протяжении долгого времени проявлял мадридский «Реал».

Действующий контракт Роберта с мюнхенцами рассчитан до июля 2019 года.

Ранее Левандовски защищал цвета «Леха» и дортмундской «Боруссии». В 2014 году он подписал соглашение с «Баварией» на правах свободного агента.

