Левандовски продлит контракт с «Баварией» до Нового года
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски близок к подписанию нового контракта с мюнхенской «Баварией».
В интервью изданию Kicker советник форварда Марк Бартель рассказал о том, что соглашение должно быть заключено до Нового года.
Предполагается, что по условиям нового контракта 28-летний Левандовски будет получать около 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к игроку на протяжении долгого времени проявлял мадридский «Реал».
Действующий контракт Роберта с мюнхенцами рассчитан до июля 2019 года.
Ранее Левандовски защищал цвета «Леха» и дортмундской «Боруссии». В 2014 году он подписал соглашение с «Баварией» на правах свободного агента.
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