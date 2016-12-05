Футбольный симулятор FIFA 17 проверят на пропаганду гомосексуализма, сообщают «Известия».



Депутаты Госдумы направили запрос в Роскомнадзор с просьбой проверить FIFA 17 на соответствие российскому законодательству и в случае выявления нарушений потребовать от разработчика внести необходимые изменения.



«В ноябре с.г. стало известно, что мультиплатформенная компьютерная игра FIFA, разработанная компанией EA Canada, предлагает пользователям поддержать акцию английской футбольной премьер-лиги «Радужные шнурки» — масштабную кампанию в поддержку ЛГБТ. Между тем, согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», к причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей относится информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», — говорится в запросе.





Напомним, что EA Canada выражает поддержку акции «Радужные шнурки», которую проводит английская футбольная премьер-лига. В клиенте игры FIFA 17 игроки могут одеть свою виртуальную команду в футболки радужной расцветки.



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