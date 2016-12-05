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FIFA 17 проверят на пропаганду гомосексуализма

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Футбольный симулятор FIFA 17 проверят на пропаганду гомосексуализма, сообщают «Известия».

Депутаты Госдумы направили запрос в Роскомнадзор с просьбой проверить FIFA 17 на соответствие российскому законодательству и в случае выявления нарушений потребовать от разработчика внести необходимые изменения.

«В ноябре с.г. стало известно, что мультиплатформенная компьютерная игра FIFA, разработанная компанией EA Canada, предлагает пользователям поддержать акцию английской футбольной премьер-лиги «Радужные шнурки» — масштабную кампанию в поддержку ЛГБТ. Между тем, согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», к причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей относится информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», — говорится в запросе.


Напомним, что EA Canada выражает поддержку акции «Радужные шнурки», которую проводит английская футбольная премьер-лига. В клиенте игры FIFA 17 игроки могут одеть свою виртуальную команду в футболки радужной расцветки.

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