На гала-матч звезд хоккея под открытым небом – вход бесплатный!

7 декабря в Парке Легенд стартуют праздничные мероприятия в честь 70-летия отечественного хоккея. В 19.30 на первой профессиональной открытой ледовой арене состоится гала-матч с участием Алексея Яшина, Алексея Морозова, Андрея Коваленко, Сергея Гимаева и других звезд нашего хоккея.

Дружеский поединок даст старт череде праздничных мероприятий. Вход на гала-матч будет производиться по бесплатным билетам, которые можно получить в кассах Ледового дворца «Парка Легенд».

– В Парке Легенд на протяжении всего зимнего сезона будет настоящий центр притяжения для любителей хоккея всех возрастов, – отметил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. – Это отличная возможность провести время с семьей на открытом воздухе, сходить на хоккейный матч или сыграть самим – для этого созданы все условия. В юбилейный для нашего хоккея год особенно важно возрождать традиции массового занятия спортом. Надеюсь, наш совместный проект с Парком Легенд будет пользоваться популярностью у горожан.

Напомним, что на уличной арене будут проходить не только хоккейные матчи, но и массовые катания, вечеринки с живой музыкой от модных ди-джеев Москвы, мастер-классы для детей и родителей с возможностью покататься в полной хоккейной экипировке, уроки фигурного катания, встречи с легендарными хоккеистами, выступления чирлидеров и артистов, розыгрыши подарков и многое другое!

– Идея катка на территории Парка Легенд выросла в строительство открытого хоккейного стадиона с профессиональным льдом, – рассказал генеральный директор СРК «Парк Легенд», олимпийский чемпион Алексей Касатонов. – Катков в Москве много, в каждом районе есть городской парк, многие аллеи заливаются льдом, во дворах устанавливают стандартные ледовые «коробки». У москвичей есть выбор. Но профессиональный открытый лед, такой, на котором можно и настоящий хоккей принять, и ледовые шоу, и понаблюдать за игрой великих игроков, которые ковали знаменитые победы нашего хоккея – у нас единственный в столице. И этот лед доступен любому желающему в часы массовых катаний.

А уже на следующий день после гала-матча – 8 декабря – на площади перед открытым катком открывает свои двери для посетителей первый в России Музей хоккея с выставкой «Красная машина. Страницы истории». Выставка посвящена зарождению хоккея в нашей стране и выступлениям сборных СССР и России в период с 1954 года по настоящее время.