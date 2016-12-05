Итальянский арбитр Риццоли обслужит матч «Тоттенхэм» - ЦСКА

Стали известны арбитры, которые будут работать на матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - ЦСКА.

Главным судьей матча будет итальянец Никола Риццоли. Ассистировать ему будут соотечественники Эленито Ди Либераторе и Риккардо Ди Фьоре. Дополнительные арбитры – Лука Банти и Массимилиано Иррати. Резервный судья – Алессандро Джаллатини.

Матч состоится в Лондоне, 7 декабря. Для того, чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы, подопечным Леонида Слуцкого нужна будет только победа.

В 1/8 финала Лиги чемпионов из группы Е досрочно вышли «Монако» (с первого места) и леверкузенский «Байер» (со второго).







