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Итальянский арбитр Риццоли обслужит матч «Тоттенхэм» - ЦСКА

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стали известны арбитры, которые будут работать на матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - ЦСКА.

Главным судьей матча будет итальянец Никола Риццоли. Ассистировать ему будут соотечественники Эленито Ди Либераторе и Риккардо Ди Фьоре. Дополнительные арбитры – Лука Банти и Массимилиано Иррати. Резервный судья – Алессандро Джаллатини.

Матч состоится в Лондоне, 7 декабря. Для того, чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы, подопечным Леонида Слуцкого нужна будет только победа.

В 1/8 финала Лиги чемпионов из группы Е досрочно вышли «Монако» (с первого места) и леверкузенский «Байер» (со второго).

Матч

Тоттенхэм - ЦСКА

Место и дата

07 декабря 22:45, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция



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