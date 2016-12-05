Тото Вольф: Росберг не изменит свое решение
Новоиспеченный чемпион Нико Росберг не изменит свое решение завершить
карьеру, считает руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф.
«Нико уверен в принятом решении. Насколько мне известно, впервые он задумался над этим в воскресенье на Сузуке, а окончательно определился перед началом нашего турне после окончания чемпионата. Думаю, он нашел бы силы на следующий сезон.
Но дело
в том, что он не захотел продолжать. Когда ты достигаешь поставленной цели, то
больше не хочешь подвергать себя такому напряжению. Это было его право», -
цитирует Вольфа Autosport.
Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в
карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов». Его партнер
по команде Льюис Хэмилтон выразил сожаление, что не сможет взять реванш.