Тото Вольф: Росберг не изменит свое решение

Новоиспеченный чемпион Нико Росберг не изменит свое решение завершить карьеру, считает руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф.

«Нико уверен в принятом решении. Насколько мне известно, впервые он задумался над этим в воскресенье на Сузуке, а окончательно определился перед началом нашего турне после окончания чемпионата. Думаю, он нашел бы силы на следующий сезон.

Но дело в том, что он не захотел продолжать. Когда ты достигаешь поставленной цели, то больше не хочешь подвергать себя такому напряжению. Это было его право», - цитирует Вольфа Autosport.

Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов». Его партнер по команде Льюис Хэмилтон выразил сожаление, что не сможет взять реванш.