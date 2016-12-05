Ферстаппен не намерен переходить в «Мерседес»

Несмотря на образовавшуюся вакансию в «Мерседесе» после ухода Нико Росберга, пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен не собирается покидать свою нынешнюю команду

«В следующем году я продолжу выступать за «Ред Булл». У меня подписан долгосрочный контракт. Кроме того, я очень доволен своей командой. Уверен, что в следующем году я получу машину, которая позволит мне на равных бороться с гонщиками «Мерседеса», - цитирует Ферстаппена Autosport.

Также исключил возможность перехода в «Мерседес» отец Макса Йос Ферстаппен.

Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов». Его партнер по команде Льюис Хэмилтон выразил сожаление, что не сможет взять реванш.