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Ферстаппен не намерен переходить в «Мерседес»

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Несмотря на образовавшуюся вакансию в «Мерседесе» после ухода Нико Росберга, пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен не собирается покидать свою нынешнюю команду

«В следующем году я продолжу выступать за «Ред Булл». У меня подписан долгосрочный контракт. Кроме того, я очень доволен своей командой. Уверен, что в следующем году я получу машину, которая позволит мне на равных бороться с гонщиками «Мерседеса», - цитирует Ферстаппена Autosport.

Также исключил возможность перехода в «Мерседес» отец Макса Йос Ферстаппен.

Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов». Его партнер по команде Льюис Хэмилтон выразил сожаление, что не сможет взять реванш.


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