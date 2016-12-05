Бюджет РУСАДА увеличат в два раза

Бюджет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) начиная с 2017 года увеличится в два раза, сообщает РБК.

Поправку об увеличении ежегодного финансирования РУСАДА на 304 миллиона рублей предложил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Комитет Думы по бюджету одобрил эту поправку 3 декабря.

С 2017 года РУСАДА будет финансироваться непосредственно из федерального бюджета. Это будет сделано по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA). То, что РУСАДА находилась под контролем российского Министерства спорта, было одной из основных претензий, которые были предъявлены в ходе допингового скандала.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства в ноябре 2015 года. Агентство до сих не было восстановлено в правах.







