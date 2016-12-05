Жак Вильнев: Возможно, Росберг не был увлечен гонками
Чемпион мира-1997 Жак Вильнев
признал, что не понимает причин, по которым Нико Росберг решил уйти из
Формулы-1 на пике славы. Он считает, что у немца, возможно, не было страсти к
гонкам.
«Уход Нико из Формулы-1 стал
большой неожиданностью. Сначала я подумал, что это шутка, потому что решение
выглядит крайне странным. С другой стороны, все люди разные, и причины
поступков других всегда трудно понять. Многие, оказавшись на его месте,
наверное, поступили бы иначе. Но причины могут быть самые разные....
В
нескольких последних Гран-при, особенно в Абу-Даби, было заметно, что Росберг
устал. Может быть, борьба с Льюисом Хэмилтоном в последние годы отняла у него
все силы, и он решил остановиться. Возможно, он понял, что осуществил свою
главную мечту, и на самом деле не был увлечён гонками, поэтому, как отец,
преследовал только одну цель – стать чемпионом мира. Это еще одна версия.
В конце
концов, может быть, он пообещал жене уйти в случае, если станет чемпионом», -
цитирует Вильнева Autosport.
Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в
карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов». Его партнер
по команде Льюис Хэмилтон выразил сожаление, что не сможет взять реванш.