Жак Вильнев: Возможно, Росберг не был увлечен гонками

Чемпион мира-1997 Жак Вильнев признал, что не понимает причин, по которым Нико Росберг решил уйти из Формулы-1 на пике славы. Он считает, что у немца, возможно, не было страсти к гонкам.

«Уход Нико из Формулы-1 стал большой неожиданностью. Сначала я подумал, что это шутка, потому что решение выглядит крайне странным. С другой стороны, все люди разные, и причины поступков других всегда трудно понять. Многие, оказавшись на его месте, наверное, поступили бы иначе. Но причины могут быть самые разные....

В нескольких последних Гран-при, особенно в Абу-Даби, было заметно, что Росберг устал. Может быть, борьба с Льюисом Хэмилтоном в последние годы отняла у него все силы, и он решил остановиться. Возможно, он понял, что осуществил свою главную мечту, и на самом деле не был увлечён гонками, поэтому, как отец, преследовал только одну цель – стать чемпионом мира. Это еще одна версия.

В конце концов, может быть, он пообещал жене уйти в случае, если станет чемпионом», - цитирует Вильнева Autosport.

Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов». Его партнер по команде Льюис Хэмилтон выразил сожаление, что не сможет взять реванш.