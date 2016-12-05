Сборная Украины может быть наказана за нацистские лозунги на матче с Сербией
Во время товарищеского матча Украина – Сербия в Харькове (2:0) украинские
болельщики выкрикивали нацистские лозунги. В связи с этим Федерации футбола
Украины грозят санкции.
Как сообщает Tribuna.com, ФИФА открыла дисциплинарное дело против Украины из-за поведения болельщиков на матче с Сербией.Согласно отчету FARE, на 88-й минуте группа из 100 болельщиков сборной Украины на 13-м и 14-м секторах выкрикивали неонацистский лозунг «Зиг хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд, СС».
Отметим, что за этот же лозунг недавно была наказана «Волынь», которая провела два
домашних матча при пустых трибунах.
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