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Матч «Зенита» в Лиге Европы рассудит норвежец Моэн, на игру «Краснодара» назначен швейцарец Шерер

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стали известны судьи на матчи заключительного тура группового раунда Лиги Европы. 

Норвежский арбитр Свейн Моэн рассудит матч группы D Лиги Европы между АЗ и «Зенитом». Помогать Моэну будут боковые судьи - норвежцы Франк Андас и Ким-Томас Хаглунн.

Матч с участием «Краснодара» и «Ниццы» рассудит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Боковые судьи - Жан-Ив Вихт и Йоханнес Фогель.

Оба матча состоятся 8 декабря, только игра «Зенита» пройдет в 21:00 в Голландии, встреча «Краснодара» - в 23:05 во Франции. 

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