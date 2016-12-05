Матч «Зенита» в Лиге Европы рассудит норвежец Моэн, на игру «Краснодара» назначен швейцарец Шерер
Стали известны судьи на матчи заключительного тура группового раунда Лиги Европы.
Норвежский арбитр Свейн Моэн рассудит матч группы D Лиги Европы между АЗ и «Зенитом». Помогать Моэну будут боковые судьи - норвежцы Франк Андас и Ким-Томас Хаглунн.
Матч с участием «Краснодара» и «Ниццы» рассудит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Боковые судьи - Жан-Ив Вихт и Йоханнес Фогель.
Оба матча состоятся 8 декабря, только игра «Зенита» пройдет в 21:00 в Голландии, встреча «Краснодара» - в 23:05 во Франции.
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