«Адмирал» - СКА. Гусев получил повреждение и досрочно завершил матч
Нападающий
СКА Никита Гусев во время матча армейцев с «Адмиралом» получил повреждение и не
смог продолжить игру.
Хоккеист
получил травму, когда забрасывал шайбу в ворота хозяев.
Напомним, к 50-й минуте счет встречи – 3:1 в пользу СКА. В составе армейцев по шайбе забросили Павел Дацюк, Антон Белов и Никита Гусев. У «Адмирала» отличился Максим Казаков.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи здесь.
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