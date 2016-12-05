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Представлен проект формы «Барселоны» на следующий сезон (фото)

Источник:  Sport.esКомментарии
Представлен проект формы «Барселоны» на следующий сезон (фото)

Каталонский портал Sport.es представил изображение проектов формы «Барселоны» на сезон-2017/18.

По данным источника, технический спонсор «Барселоны» - концерн Nike уже согласовал дизайн с руководством клуба и готов приступить к фабричному производству футболок.

Новая форма сохранит доминирующий синий цвет с вертикальными гранатовыми полосами, однако их количество увеличится. Также полосы будут различными по ширине.

Второй комплект формы будет выполнен в светло-голубой цветовой гамме, а третий – в бордовой.

В данный момент «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице испанской примеры, отставая от «Реала» на шесть очков. 

Матч

Барселона - Реал - 1:1 (0:0)

Голы

Суарес Л. 53 (1:0). Рамос 90 (1:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Маскерано, Роберто, Гомеш (Туран, 78), Ракитич (Иньеста, 60), Бускетс, Месси, Неймар (Суарес Д., 89), Суарес Л.

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Иско (Каземиро, 67), Ковачич (Мариано, 86), Модрич, Васкес, Роналду, Бензема (Асенсио, 77)

Предупреждения:

Неймар, 28; Суарес Л., 75; Бускетс, 84; Маскерано, 89 - Иско, 14; Карвахаль, 81

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция


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