Представлен проект формы «Барселоны» на следующий сезон (фото)
Каталонский портал Sport.es представил изображение проектов формы «Барселоны» на сезон-2017/18.
По данным источника, технический спонсор «Барселоны» - концерн Nike уже
согласовал дизайн с руководством клуба и готов приступить к
фабричному производству футболок.
Новая форма сохранит доминирующий синий цвет с вертикальными гранатовыми полосами, однако их количество увеличится. Также полосы будут различными по ширине.
Второй комплект формы будет выполнен в светло-голубой цветовой гамме, а третий – в бордовой.
В данный момент «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице испанской примеры, отставая от «Реала» на шесть очков.
Матч
Голы
Суарес Л. 53 (1:0). Рамос 90 (1:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Маскерано, Роберто, Гомеш (Туран, 78), Ракитич (Иньеста, 60), Бускетс, Месси, Неймар (Суарес Д., 89), Суарес Л.
Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Иско (Каземиро, 67), Ковачич (Мариано, 86), Модрич, Васкес, Роналду, Бензема (Асенсио, 77)
Предупреждения:
Неймар, 28; Суарес Л., 75; Бускетс, 84; Маскерано, 89 - Иско, 14; Карвахаль, 81
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция