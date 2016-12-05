Представлен проект формы «Барселоны» на следующий сезон (фото)

Каталонский портал Sport.es представил изображение проектов формы «Барселоны» на сезон-2017/18.

По данным источника, технический спонсор «Барселоны» - концерн Nike уже согласовал дизайн с руководством клуба и готов приступить к фабричному производству футболок.



Новая форма сохранит доминирующий синий цвет с вертикальными гранатовыми полосами, однако их количество увеличится. Также полосы будут различными по ширине.

Второй комплект формы будет выполнен в светло-голубой цветовой гамме, а третий – в бордовой.

В данный момент «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице испанской примеры, отставая от «Реала» на шесть очков.