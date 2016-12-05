Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал1 : 4СКА
Футбол  Амкар2 : 0Оренбург
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Уфа1 : 0Томь
Футбол  Краснодар- : -Крылья Советов
Футбол  Арсенал Тула- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СКА обыграл «Адмирал», одержав шестую победу подряд

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл «Адмирал» со счетом 4:1.

В составе армейцев по шайбе забросили Павел Дацюк, Антон Белов, Никита Гусев и Ярно Коскиранта. У хозяев отличился Максим Казаков.

После третьего гола нападающий СКА Никита Гусев из-за травмы не смог продолжить игру. 

Напомним, следующий матч армейцы проведут 8 декабря в Петербурге против московского «Динамо». Клуб из Владивостока в этот же день в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом».

После 38 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 96 очков, команда Александра Андриевского, проведя столько же игр в Восточной конференции, занимает шестую строчку с 55 очками. 

Матч

Адмирал - СКА - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы:

Дацюк (Херсли, Дадонов), 10:21 (0:1). Белов (Дадонов, Ковальчук), 37:01 (0:2 - бол.). Гусев 41:06 (0:3). Казаков (Иванов, Лугин), 47:32 (1:3). Коскиранта 59:34 (1:4 - мен.).

Место и дата

05 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Адмирал» - СКА. Гусев получил повреждение и досрочно завершил матчНападающий СКА Никита Гусев во время матча армейцев с «Адмиралом» получил повреждение и не смог продолжить игру.«Адмирал» - СКА. ОнлайнВ понедельник, 5 декабря в матче чемпионата КХЛ «Адмирал» сыграет со СКА.Знарок спалился! Теперь СКА не отвертится от звания «Базовый клуб сборной»Знарок спалился! Теперь СКА не отвертится от звания «Базовый клуб сборной»Обозреватель «Советского спорта» - о просторных окнах в чемпионате КХЛ для питерского клуба.Российский конькобежец-хоккеист побил рекорд скорости КХЛ и НХЛМногократный призер чемпионатов мира по конькобежному спорту Евгений Лаленков побил рекорд скорости Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Lenta.ru.Валерий Белов: Поражение «Витязя» – это вина тренерского штабаГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение своих подопечных от «Югры» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Андрей Соколов: Для нас матч с «Витязем» сложился удачноГлавный тренер «Югры» Андрей Соколов прокомментировал победу своей команды над «Витязем» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Эдуард Занковец: Непозволительно давать такое преимущество соперникуГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение своих подопечных от «Локомотива» (1:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Алексей Кудашов: Хотелось бы все моменты использоватьГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу своих подопечных над «Барысом» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Динамо» в отрыве, «Витязь» в огне, Мозякин в ударе. Все о воскресных матчах КХЛ«Динамо» в отрыве, «Витязь» в огне, Мозякин в ударе. Все о воскресных матчах КХЛОбозреватель «Советского спорта» - о скандале в Подольске и других главных событиях в поединках хоккейного уикенда.Сергей Орешкин: Пока не скажу, сыграет ли Миронов против СКАГлавный тренер «Динамо» Сергей Орешкин оценил игру команды в матче против «Автомобилиста» (4:1) и рассказал о состоянии защитника Андрея Миронова.Крэйг Вудкрофт: Увидели, почему «Металлург» - чемпионГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».Илья Воробьев: У меня нормальные лидеры, не надо здесь на них «гнать»Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от игры регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».Константин Горовиков: Матч против СКА? Каждый спортсмен – реваншист и хочет выигратьНападающий «Динамо» Константин Горовиков после победы над «Автомобилистом» (4:1) поделился ожиданиями от следующего матча бело-голубых, в котором их соперником будет СКА.Валерий Белов: Критиковать немецкого судью не буду. Интересно отработалГлавный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Югры».КХЛ. «Йокерит» по буллитам обыграл «Салават Юлаев», «Локомотив» разгромил «Барыс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Игорь Захаркин: Меня по-прежнему беспокоит слабая результативностьГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин подвел итог матча егулярного чемпионата КХЛ против с «Йокерита».«Трактор» на выезде обыграл рижское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Трактором» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Трактора».«Йокерит» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»«Йокерит» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.«Локомотив» разгромил «Барыс», Козун сделал хет-трикМатч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Барысом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:1 в пользу «Локомотива».«Магнитка» обыграла минское «Динамо»Минское «Динамо» дома уступило магнитогорскому «Металлургу» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

Адмирал
Адмиралкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение