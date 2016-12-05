СКА обыграл «Адмирал», одержав шестую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл «Адмирал» со счетом 4:1.

В составе армейцев по шайбе забросили Павел Дацюк, Антон Белов, Никита Гусев и Ярно Коскиранта. У хозяев отличился Максим Казаков.

После третьего гола нападающий СКА Никита Гусев из-за травмы не смог продолжить игру.

Напомним, следующий матч армейцы проведут 8 декабря в Петербурге против московского «Динамо». Клуб из Владивостока в этот же день в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом».

После 38 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 96 очков, команда Александра Андриевского, проведя столько же игр в Восточной конференции, занимает шестую строчку с 55 очками.