СКА обыграл «Адмирал», одержав шестую победу подряд
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл «Адмирал» со
счетом 4:1.
В составе армейцев по шайбе забросили Павел Дацюк, Антон Белов, Никита Гусев и Ярно Коскиранта. У хозяев отличился Максим Казаков.
После третьего гола нападающий СКА Никита Гусев из-за травмы не смог продолжить игру.
Напомним, следующий матч армейцы проведут 8 декабря
в Петербурге против московского «Динамо». Клуб из Владивостока в этот же день в гостях сыграет
с магнитогорским «Металлургом».
После 38 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 96 очков, команда Александра Андриевского, проведя столько же игр в Восточной конференции, занимает шестую строчку с 55 очками.
Матч
Адмирал - СКА - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы:
Дацюк (Херсли, Дадонов), 10:21 (0:1). Белов (Дадонов, Ковальчук), 37:01 (0:2 - бол.). Гусев 41:06 (0:3). Казаков (Иванов, Лугин), 47:32 (1:3). Коскиранта 59:34 (1:4 - мен.).
Место и дата
05 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция