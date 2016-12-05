Смертин представит свою новую книгу

Алексей Смертин – один из самых удивительных людей в нашем футболе. Он прошел путь от команды второго российского дивизиона до пьедестала английской премьер-лиги и стал лучшим футболистом России-1999, капитаном сборной России, чемпионом и обладателем Кубка английской лиги 2005 года в составе «Челси»… Смертин делится историей жизни в своей первой книге «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона», вышедшей в издательстве «Эксмо».

В своей книге Алексей Смертин откровенно, без пафоса и даже буднично говорит о самых ярких этапах карьеры. О непростом детстве, мучавших его тогда комплексах и своеобразной методике отца, мечтавшего сделать из сына настоящего футболиста. О первых шагах на спортивном поприще, победах и поражениях, которые делали только сильнее. О супруге, которая всегда была надежным тылом для спортсмена, хоть и не полюбившая эту игру всем сердцем.

Большое внимание в своей книге он уделяет особенностям жизни во Франции и Англии, где познакомился с удивительными людьми. Рассказывает о знакомстве с Джоном Фаулзом и любви к Иосифу Бродскому. О знаменитых партнерах по команде – Джоне Терри, Фрэнке Лэмпарде, Петере Чехе, Кристофе Дюгарри. О совместной работе с Жозе Моуринью, Харри Реднаппом, Олегом Романцевым, Павлом Яковенко и другими тренерами.

И самое главное, Алексей Смертин впервые раскрывает подробности ухода из «Челси» и сборной России и объясняет, почему в 38 лет начал бегать марафоны.

График встреч Алексея Смертина с читателями:

7 декабря, 18.00 – г.Москва, Дом книги «Молодая Гвардия». По адресу: ул.Большая Полянка, д.28 (м.»Полянка»)

8 декабря, 18.00 – г.Москва, «Московский Дом книги» на Арбате. По адресу: ул.Новый Арбат, д.8 (м. «Арбатская»)

18 декабря, 16.00 – г.Новосибирск, книжный магазин «Плиний Старший». По адресу: Красный проспект, д.17



