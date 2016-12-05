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Дмитрий Сенников: Самедов - не предатель, он просто амбициозный игрок

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможный переход хавбека железнодорожников Александра Самедова в «Спартак». 

- Думаю, разногласия с Семиным возникли, когда Саша объявил, что собирается уходить в «Спартак». В этой ситуации, тренеру рассчитывать на игрока, наверное, нет смысла. Естественно, Самедов знал, что он уйдет, поэтому и была такая напряженная ситуация. До этого все вроде бы было нормально.

Александр — амбициозный игрок. Его можно понять. Все-таки он переходит в команду, которая борется за золотые медали. «Локо» же в этом сезоне точно не сможет бороться за первое место. А футбольный век не такой уж и длинный. Думаю, «Спартак» предложил достойные условия, наверняка, игрок получит какие-то подъемные. На самом деле я рад за Сашу. После 30 лет в нашем футболе сложно контракты подписывать. Ведь все ищут молодых, перспективных. В этом плане Самедов молодец. Желаю ему, чтобы он был один из лидеров. 

Саша - игрок города Москвы. Ведь были в его карьере «Спартак», «Москва», «Динамо», «Локомотив». Он не предатель. Да, он часто переходит, но это его выбор. Таких как Игорь Акинфеев не так уж много, - цитирует Сенникова «Спорт день за днем». 

Ранее стало известно, что контракт Самедова со «Спартаком» будет рассчитан на 2,5 года. Зарплата игрока составит около 1,8 миллиона евро в год. В «Локомотиве» он зарабатывал за год два миллиона евро. В нынешнем сезоне 32-летний Александр Самедов провел 17 матчей за «Локомотив» и забил пять мячей при двух голевых передачах.

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